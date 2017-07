Senado aprova projeto que prevê regras para vaquejada e rodeio; saiba quais

O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNDPA), que reúne organizações não governamentais em prol do bem-estar animal, entretanto, foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar a alteração Constitucional que viabilizou a realização de vaquejadas no país.

Não há ainda, contudo, um projeto aprovado de forma definitva pelo Congresso Nacional com as regras específicas para o desenvolvimento dessas atividades.

No mês passado, porém, o Congresso Nacional promulgou uma emenda à Constituição que considera como não cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais.

Ao derrubar uma lei do Ceará com regras para a realização desse tipo de evento, o STF considerou que a vaquejada impõe sofrimento aos animais e, portanto, fere princípios constitucionais de preservação do meio ambiente e proteção da fauna.

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou nesta terça-feira (4) um projeto que prevê regras para as práticas de vaquejada, laço, rodeio e outros esportes equestres.

