Senado cogita pedir suspensão de liminar que derrubou Renan

Indignados, aliados de Renan Calheiros fizeram uma reunião de emergência para traçar estratégias para que ele retorne ao cargo. “É muito sério tirar o chefe de um Poder por liminar. Nem com Eduardo Cunha foi assim”, disse indignado um senador. Os parlamentares já cogitam pedir a suspensão da liminar à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. “É uma decisão gravíssima”, afirma o sucessor imediato de Renan, Jorge Viana.

A saída de Renan agravou ainda mais a crise que vive o governo do presidente Michel Temer. Segundo a coluna Painel da Folha de S. Paulo, só resta ao presidente concentrar os seus esforços em colocar Renan de volta ao cargo e em votar a medida que limita o teto dos gastos públicos na próxima terça-feira (13).

Apesar do petista Viana ter boa relação com Renan, a bancada do partido já faz pressões para o adiamento da votação da PEC 55. “Não podemos ignorar a crise. A Casa não pode votar nada este ano”, defende o senador Lindbergh Farias.

Por Noticia ao Minuto

