Senado convida para Mourão dar esclarecimentos sobre desmatamento

Os senadores aprovaram nesta terça-feira, 7, convite para o vice-presidente, Hamilton Mourão, prestar esclarecimentos sobre desmatamentos na Amazônia. A audiência acontecerá na próxima terça-feira, 14, às 16h.

A solicitação foi feita pela líder do Cidadania na Casa, senadora Eliziane Gama (MA). Em seu requerimento, a parlamentar pede para que Mourão, que coordena o Conselho Nacional da Amazônia, apresente informações sobre as ações de combate ao desmatamento.

No documento, a senadora cita que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que a Amazônia teve em junho o maior número de queimadas em 13 anos. “Os dados divulgados até o momento anunciam que este ano será ainda mais desastroso para a floresta Amazônica do que o ano passado.”

“Relembramos que o desleixo do governo federal com a preservação do meio ambiente está levando países europeus a aprovarem moções contra o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia”, escreveu a parlamentar, que é coordena a Frente Ambientalista no Senado.

Em junho, Eliziane já havia convidado o vice-presidente para um debate remoto com a Frente Parlamentar Ambientalista e especialistas da área ambiental. Mourão, contudo, cancelou sua participação depois de ter sido convocado para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.

