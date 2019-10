Senado divulga concurso com salários de R$ 32 mil

(Foto:Marcos Oliveira/Agência Senado) – Nesta quinta-feira (3) foi divulgado no Diário Oficial da União o concurso para o Senado Federal. De acordo com a publicação, serão ofertadas 40 vagas efetivas e também formação de cadastro de reserva.

No entanto, data e banca para a realização do certame ainda não foram divulgados. Os salários chegam a R$ 32 mil reais.

Confira como será a distribuição das vagas:

Técnico Legislativo, Nível II, padrão 21, na especialidade Policial Legislativo, com requisito de escolaridade de nível médio: 24 vagas;

Advogado, Nível III, padrão 41, na especialidade Advocacia, com requisito de escolaridade de nível superior: quatro vagas;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração, com requisito de escolaridade de nível superior: duas vagas;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Arquivologia, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Assistência Social, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Contabilidade, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Enfermagem, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Informática Legislativa, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Processo Legislativo, com requisito de escolaridade de nível superior: duas vagas;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Registro e Redação Parlamentar, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia do Trabalho, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, com requisito de escolaridade de nível superior: uma vaga.

Último concurso

A última seleção para o Senado aconteceu em 2011 e mais de 157 mil candidatos se inscreveram e foi organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A carreira tem uma das remunerações mais altas de todo o funcionalismo público.

Os fagas ofertadas exigem nível médio e o salário inicial é de R$ 13,8 mil. Candidatos com nível superior podem concorrer a analista, com salário de R$ 24,7 mil, e a consultores, os salários são de até R$ 32 mil mensais desde o começo da carreira.

