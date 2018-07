Senador critica atuação do Ibama em reserva indígena de Mato Grosso

(foto: Geraldo Magela/arquivo) -O senador José Medeiros (Pode-MT) criticou as ações do Ibama em área dos índios Parecis que foram impedidos de colher a safra deste ano e vender sua produção agrícola. Ele disse que a atividade rural nas terras indígenas era realizada com acompanhamento da Funai, e contrastou a prosperidade dos parecis com a situação de miséria e degradação em que vive a maioria dos índios.

Para Medeiros, o Ibama extrapolou suas atribuições na fiscalização da lavoura dos parecis, já que não encontrou nem exploração dos índios nem degradação do meio ambiente. Hoje, segundo o senador, o Ibama se tornou um “tumor” dentro do governo. O órgão, disse, serve a interesses internacionais e está aparelhado por gente que prefere lançar os índios na sarjeta.

“Há quase 30 dias os índios perambulam pelos corredores de Brasília, pelos corredores da Câmara e do Senado, pelos corredores do Planalto, pela Funai, e não conseguem ser atendidos”, atacou o senador mato-grossense.

Fonte:SO NOTICIAS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...