Senador José Porfírio: Filhotes de onça-pintada recebem cuidados após serem abondadas em estrada

A Norte Energia cuidou por dois meses, de dois filhotes de onça pintada, os animais foram encontrados na Volta Grande do Xingu, entre Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio. O período sob cuidados de profissionais da Norte Energia foi necessário para que elas suportassem uma viagem até Goiás onde entraram em um centro especializado, os animais estão desde o dia 4 de abril na Organização Não Governamental – NEX.

Em janeiro deste ano, as duas fêmeas foram encontradas dentro de uma caixa de plástico por um agricultor no Travessão da Ressaca. As onças foram entregues ao Ibama de Altamira, que solicitou apoio à Norte Energia e foram recepcionados em 10 de janeiro. Uma equipe de veterinário e tratadores da Empresa dedicou-se por quase 70 dias para garantir o crescimento saudável dos filhotes.

Hoje as onças estão pesando mais de oito quilos cada uma e em condições para viajar por cerca de dois mil quilômetros até a propriedade da NEX. Na área da entidade, as felinas terão tratamento adequado em espaços especialmente projetados para preservar os hábitos da espécie quando atingirem as condições de idade e peso, serão reintroduzidas em ambiente natural.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

