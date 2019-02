Senador suspeita que Jean Wyllys vendeu mandato e pede que PF e MPF investiguem

(Foto:Reprodução)- O senador Jose Medeiros (Podemos/MT) afirmou em seu Twitter que pediu à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF) que investiguem a suspeita de que Jean Wyllys (PSOL/RJ) vendeu seu mandato.

De acordo com o senador, a solicitação incluiu o pedido para que sejam ouvidos o suplente, David Miranda (PSOL/RJ), e seu cônjuge, o jornalista David Greenwald do “Intercept”.

Resultado de imagem para Senador O senador Jose Medeiros e jean wyllys

Medeiros também reforçou o pedido de investigação das supostas ameaças a Jean Wyllys.

Fonte:Jornal do Pais

