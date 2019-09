SENADOR ZEQUINHA MARINHO DEFENDE A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO XINGU

(Foto:Reprodução)-Na próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, deverá ser apreciado o parecer do senador Zequinha Marinho (PSC-PA), favorável a criação da Universidade Federal do Xingu (UFX). Com sede no município de Altamira, a nova instituição de ensino está sendo pensada para atender a demanda por qualificação profissional de 15 municípios das regiões da Transamazônica, bem como cidades localizadas às margens dos rios Xingu e Tapajós.

No relatório, o senador Zequinha destaca o papel da nova universidade para a produção de conhecimento como forma de transformar a realidade local, impulsionando o desenvolvimento da região.

“Não se pode pensar o desenvolvimento de uma região sem pensar na implantação de uma universidade, de um centro que produza e dissemine conhecimento, ajudando a pensar e transformar a realidade a partir das potencialidades presentes na região. Este é o papel da universidade e que traz impactos diretos na vida social e econômica da população”, argumenta o senador.

Além da sede em Altamira, a Universidade Federal do Xingu deverá oferecer cursos de ensino superior para os habitantes de Anapú, Aveiro, Brasil Novo, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Medicilância, Novo Progresso, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Os 15 municípios compreendem uma população de mais de 513 mil habitantes, porém, de acordo com o levantamento referente ao ano de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são baixos os números da educação na região. São 118 mil matrículas no ensino fundamental e apenas 21 mil, no ensino médio, sendo menor ainda o número de pessoas que chegam na universidade. “Entendemos que existe a necessidade de se fazer uma verdadeira revolução, a começar pela educação, especialmente da juventude daquela região”, justificou Zequinha.

No último mês de agosto, o grupo de prefeitos da Associação dos Municípios do Consórcio Belo Monte (ACBM) – sob a liderança do prefeito de Porto de Moz, Berg Campos – entregou uma pauta com algumas demandas da região. Dentre as solicitações, os prefeitos destacaram a implantação da Universidade Federal do Xingu.

Se aprovado na CAE, o projeto para a criação da nova universidade segue para a Comissão de Educação, onde terá deliberação terminativa, isto é, não precisa ser votada pelos senadores no Plenário do Senado. Com a aprovação nesta última comissão, a matéria vai direto para a Câmara onde será apreciada pelos deputados federais.

Por:.portalparanews.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...