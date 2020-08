Senai oferece curso profissionalizante de curta duração gratuito e a distância

Online e gratuitos, os cursos são importantes para se preparar para o mercado de trabalho

Durante período do isolamento social, ocasionado pela pandemia do coronavírus, uma das soluções para passar o tempo é buscar qualificação profissional. É esperado que no pós-pandemia o mercado de trabalho esteja ainda mais competitivo. Por isso um currículo recheado de cursos e qualificações será um diferencial.

Os cursos online gratuitos do Senai são uma oportunidade de estudar pelo celular, sem sair de casa e ainda ter um diferencial para o mercado profissional. Os cursos abordam diferentes temas importantes para o mundo do trabalho. As inscrições são gratuitas.

Cursos online gratuitos do Senai

Os cursos do Senai são desenvolvidos totalmente a distância e não contam com acompanhamento de tutores ou professores. O estudante terá a possibilidade de realizar as atividades propostas em seu ritmo, nos dias e horários que tiver disponível. Os conteúdos ficam disponíveis no ambiente virtual e podem ser acessados a qualquer período.

Após finalizar o curso, o aluno passará por uma avaliação final e, caso obtenha a pontuação necessária, poderá ter acesso ao certificado de conclusão. As inscrições são feitas pelo site do Senai. Veja abaixo o procedimento para realização da matrícula:

– Escolha o curso desejado e clique no ícone inscreva-se.

– Leia o Termo de Compromisso dos Cursos Online e, se estiver de acordo, clique em Concordo.

– Preencha o formulário de inscrição e clique em Enviar.

Faça a inscrição aqui

Cursos disponíveis

Os cursos são desenvolvidos de forma totalmente online e, em alguns casos, estão adaptados para serem acessados pelo celular. Confira abaixo as oportunidades disponíveis:

Economia Circular

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e a 5ª série do Nível Fundamental. Ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Empreender Senai

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e a 6ª série do Nível Fundamental. Informática básica: Ter acesso à internet com conexão de, no mínimo, 1 Mbps.

Excel Básico

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e ter concluído o Nível Fundamental. Também é preciso ter conhecimento em navegação na internet e de Informática Básica. Além disso, é necessário ter o software Excel instalado.

Desvendando a Indústria 4.0

Requisitos: o aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. É necessário ter conhecimento em Windows e Internet e acesso a microcomputador conectado à internet e dispor de e-mail pessoal.

Preparação para o mundo do trabalho

Requisitos: O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. Além de ter conhecimento em navegação na internet.

Desvendando a Blockchain

Requisitos: O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. Além de ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil /Com Foto



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...