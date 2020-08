Senar realiza reuniões da ATeG em Novo Progresso e região do Tapajós

Após o sucesso da Assistência Gerencial (AteG) na cadeia produtiva da Bovinocultura do Leite promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) na Região do Núcleo Carajás, a região do Núcleo Tapajós recebeu reuniões com os Sindicatos e parceiros locais sobre a Implantação do Projeto ATeG Leite PA, no período de 15 a 20 de agosto, que tem previsão para iniciar entre os meses de setembro e outubro de 2020.

O gerente Estadual da ATeG no Senar, Dácio Carvalho, reuniu com as lideranças do Agro em cinco municípios da região: Itaituba, Trairão, Novo Progresso, Aveiro e Rurópolis, averiguando o interesse em participar do Projeto, onde os produtores selecionados serão assistidos mensalmente por profissionais que os auxiliarão no manejo e gerenciamento da propriedade.

Para Dácio este projeto é de grande importância na região, pois a demanda da bacia de leite é significativa e movimenta cerca de R$ 40 milhões por ano, portanto é necessário que os produtores recebam essa atenção especial para fortalecer e fomentar esse setor.

Durante as reuniões foram apresentadas todas as etapas do projeto e como ele irá funcionar. Dácio destaca que este aperfeiçoamento promovido pelos programas de assistência técnica e gerencial do Senar agregará valor aos produtos da região Tapajós, que no estado é visto com bons olhos pelas entidades do setor do agronegócio.

“Os produtores de bovinos estão vendo que é preciso investir em genética, melhoramento de pastagem, em qualificação e conhecimento para ter um rebanho. Em termos de qualidade e quantidade estamos bem. Somos o quarto maior rebanho do país. Vamos mobilizar essa turma para que sejam mais um sucesso”, afirmou.

Participaram das reuniões a coordenadora do Núcleo Regional Tapajós, Antônia Lemos Gurgel, o assessor Técnico Sindical, Paulo Roberto, o coordenador regional da Sedap no Tapajós, João Paulo Meister, o diretor de Desenvolvimento Agropecuário da Sedap, Ronnald Tavares, e os presidentes de Sindicatos Rurais de cada município.

