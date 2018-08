SENSUAL? -Fani Pacheco posta foto urinando e web não perdoa: ‘desnecessário’

(Foto: Reprodução/ Instagram) – Ex-modelo plus size, Fani Pacheco vem causando nas redes sociais. No último sábado (11), em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto polêmica: vestindo apenas calcinha e botas, ela aparece urinando.

A legenda dizia: “#tbs do “Golden shower” que foi parar na coluna do Ancelmo Góes do jornal o Globo. E deu muito o que falar pq ficou lindoooo 😍. Obrigada @yurisardenberg 📸 e @sankreal 🎬 por esse trabalho super sexy e sofisticado #2014 #maisvendidadoano. #sucesso”:

O “golden shower” a que a musa se refere é a “chuva dourada”, fetiche que muitas vezes é realizado quando uma pessoa antes, durante ou depois do ato sexual, urina em seu parceiro ou parceira.

A provocação de Fani, no entanto, não foi tão bem vista pelos seguidores: “Que horror”; “Apelação”; “Só eu achei desnecessário? Meu Deus, vergonha alheia!”; “Muito linda… Mas era necessário foto fazendo xixi? 😂😂❤” “Dá de ver até o clitóris dela 🤦 eu acho desnecessário, você já chama atenção sem precisar disso tudo! Essa é minha opinião. Mas o corpo é seu e pode fazer o que quiser com ele. Também respeito isso” foram alguns dos comentários.

E você, o que achou da ousadia de Fani?

Veja outras fotos da musa:

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...