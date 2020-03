Seplad abre PSS com vagas em Santarém e mais 7 cidades do Pará

Seplad abre PSS com vagas para em Santarém e mais 7 cidades do Pará — Foto: Aline Jasper/UEPG

Serão 30 oportunidades ofertadas para os níveis médio e superior.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) realizará Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. Os contratados serão lotados em Santarém, no oeste do Pará, Belém, Ananindeua, Marabá, Tucuruí, Bragança, Altamira e Conceição do Araguaia.

No total, serão 30 vagas ofertadas para as funções de técnico em gestão pública – administração (1), técnico em gestão pública – ciências contábeis (1), técnico em gestão de infraestrutura – engenheiro civil (4), técnico em gestão de infraestrutura – arquiteto (4), técnico em gestão de informática (3), técnico em gestão de segurança do trabalho (1), perito médico (8) e assistente administrativo (8).

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do site Sipros, no horário de 00h do dia 11 de março de 2020 às 23h59 do dia 24 de março de 2020. O candidato deve certificar-se de preencher todos os requisitos exigidos no edital, que já está disponível no site, antes de efetivar a inscrição.

O PSS é regido pelo edital nº 02/2020 – PSS – Seplad, de 6 de março de 2020, publicado na segunda-feira (10), no Diário Oficial do Estado (DOE). O certame será dividido em três fases: inscrição; análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório; e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

