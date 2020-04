Sepultado em Itaituba o corpo do Garimpeiro ‘Nego Maitano’ que morreu em acidente com árvore no garimpo

(Foto:Portal Portal Mauro Torres) – O garimpeiro Maitano Henrique Santos, de 89 anos de idade, morreu na tarde do último domingo (19) , vítima de acidente com uma árvore na comunidade de Comandante Jari, região de Garimpo Água Branca, município de Itaituba.

A polícia apura a versão que ele estava no interior de um barraco, enquanto realizado um trabalho de supressão vegetal nos arredores da estrutura e uma árvore foi derrubada e acabou tomando uma direção diferente e atingiu o barraco em cheio. Maitano Henrique foi atingido por galhos da árvore, sofrendo várias fraturas pelo corpo, além de comprometimento de órgãos internos. Maitano foi socorrido por populares , mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo de Maitano Henrique Santos foi transladado para Itaituba, onde foi velado na sede da Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós (AMOT), e sepultado na tarde desta terça-feira (21), no cemitério municipal São Francisco.

Maitano , respeitado garimpeiro, pioneiro no setor era natural de São Luis, do Maranhão.

Descanse em paz SEU MAETANO Era um dos mais antigos garimpeiro da nossa região, que conheci.

