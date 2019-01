SERÁ QUE QUEBRA? ‘Vai quebrar a coluna’, diz fã após foto inusitada de Bruna Marquezine

(Foto: Reprodução/Instagram) – As duas aparecem fazendo um coração com os braços, e na outra foto os seguidores não reagiram muto bem à pose de Marquezine. “Empina tanto vai quebra a coluna”, escreveu uma. “Minha lombar doeu só de olhar pra da Bruna”, afirmou outra. “Vai deslocar sua coluna”, disse uma terceira seguidora. Em resposta, a atriz entrou na brincadeira e falou: “Hahaha, truques! Lordose bombando”.

As fotos foram para divulgar a participação especial que Bruna fará no programa No Paraíso com Gio Ewbank, exibido no canal GNT.

(Com informações do Portal Caras)

