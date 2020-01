Serabi Gold contrata profissionais de áreas variadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A empresa Serabi Gold está buscando profissionais com conhecimento em mineração para vagas na região do Pará. O anuncio feito em rede oficial são para diferentes níveis de formação e diferentes atividades

