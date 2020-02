Serabi Gold realiza audiência publica para ter licença para o projeto Coringa em Novo Progresso

Audiência vai apresentar projeto de mineradora em Novo Progresso (foto:Jornal Folha do Progresso)

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (www.semas.pa.gov.br.) realiza no dia 06 de Fevereiro , às 9h, em Novo Progresso, Audiência Pública para a apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental seus potenciais, visando possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA, a fim de subsidiar a análise da SEMAS, para fins de licenciamento ambiental.

RIMA da Mineração CORINGA, de responsabilidade da CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, projeto está em analise no órgão ambiental Paraense referente aos pedido de Licenças Ambiental.

O Projeto Coringa está localizado a 70 km da cidade de Novo Progresso, no Pará, e aguardando a liberação da Licença Prêvia (LP). A expectativa é começar a lavra ainda em 2020, gerando em torno de 700 empregos diretos e indiretos para a região.

Leia:EDITAL DE CONVOCAÇÃO “CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA”

Com o início da mina de ouro do Coringa, a Serabi terá três minas em operação no Brasil somando com a Palito e São Chico, localizadas em Itaituba. “A Serabi vai estar entre as maiores produtoras de ouro do Brasil, com produção de cerca de 100 mil onças ano, que equivale a mais de três toneladas de ouro por ano”, explica o Gerente de Geologia de Exploração, Ezequiel Silva ao portal de noticias de mineração no Brasil.

O relatório mostra a viabilidade econômica do Projeto Coringa que apresenta mais de 500 mil onças troy em recursos para mina subterrânea, ou seja, mais de 16 toneladas de ouro.

A audiência pública é uma das primeiras etapas do processo de licenciamento e tem por finalidade o diálogo com a população do entorno do empreendimento e o esclarecimento de dúvidas. Em Novo Progresso, o encontro ocorre no Centro de Eventos Scremin.

Endereço: Rua Scremin, 21, Bairro Scremin – Novo Progresso – PA. Horário: 09 horas de quinta-feira 06 de Fevereiro de 2020.

Para ter mais informações sobre o projeto, basta consultar o RIMA que está disponível no seguinte endereço:www.semas.pa.gov.br.

Assista ao Vídeo;

