Serasa faz ‘feirão limpa nome’ com desconto de até 99% no valor da dívida; veja as empresas participantes

Consumidores têm até o dia 30 de novembro para aderir ao programa de renegociação de dívidas. Atendimento é feito online ou em agências dos Correios.

Começou terça-feira (3), em todo o Brasil, o 26° Feirão Serasa Limpa Nome, que vai permitir a consumidores inadimplentes quitarem suas dívidas com até 99% de desconto. Participam deste programa mais de 50 empresas de diversos segmentos.

O feirão acontece até o dia 30 de novembro, com atendimento através dos canais digitais da Serasa Limpa Nome – site, WhatsApp e aplicativo – ou presencial nas mais de 7 mil agências dos Correios de todo o país.

Canais digitais do Feirão Limpa Nome:

A Serasa afirma que este é o maior programa de renegociação de dívidas, considerando o percentual de desconto oferecido para quitação dos débitos. A medida foi pensada tendo em vista os efeitos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

“Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos” disse o diretor de marketing e canais digitais da Serasa, Giresse Contini.

De acordo com a Serasa, o programa poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores que estão inadimplentes atualmente. A capital paulista lidera o ranking das cidades com o maior número de inadimplentes, cerca de 4,2 milhões de consumidores.

10 cidades com maior número de inadimplentes no Brasil:

São Paulo – 4.260.815

Rio de Janeiro – 2.368.434

Salvador – 1.053.880

Fortaleza – 1.014.951

Manaus – 999.666

Belo Horizonte – 913.393

Brasília – 876.242

Recife – 624.870

Belém – 595.807

Curitiba – 567.433

A Serasa destacou, ainda, que neste feirão promove o Serasa Turbo, funcionalidade que permite aumentar o Serasa Score na hora, ofertando melhores condições de crédito para os consumidores de todo o país.

Veja a lista de empresas participantes do Feirão Limpa Nome:

Algar

Anhanguera

Ativos

Avon

Banco BMG

Banco do Brasil

Bradesco

Calcard

Carrefour

Casas Bahia

Cemig

Cetelem

Conect Car

Confiança

CPFL

Credsystem

Crefisa

Di Santinni

Digio

Elmo

Energisa

Fama

Havan

Hipercard

Hoepers

Ipanema

Itapeva

Itaú

Koerich

Kredili

Light

Mundial Mix

Nosso Lar

Novo Mundo

Oi

PagBank

Pernambucanas

Pitágoras

Ponto Frio

Porto Seguro

Quatro Estações

Recovery, Claro

Renner

RGE

Riachuelo

Santander

Sky

Sorocard

Tenda

Tribanco

Tricard

Unic

Uniderp

Unime

Unopar

Vivo

Zema

