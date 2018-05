Serasa lança consulta gratuita e completa de CNPJ pela internet.

Novo canal permite consulta de pendências financeiras e renegociação de dívidas atrasadas diretamente com o credor

SÃO PAULO – A Serasa Experian lançou na última sexta-feira (4) um novo serviço que permite a empresas consultarem gratuitamente pela internet se há alguma pendência financeira registrada em seu CNPJ.

Através do site Serasa Recupera, empresários podem checar de estão negativados e qual o débito pendente que as levou à inadimplência (banco, indústria, comércio atacadista, financeira, prestadoras de serviços de telefonia, energia elétrica, entre outros), assim como ocorrências de títulos protestados. De acordo com a Serasa, para fazer a consulta online é preciso se cadastrar previamente no site, informando os dados de contato pessoal e da empresa desejada.

Além da consulta de pendências financeiras, as empresas também podem utilizar o serviço para renegociarem suas dívidas atrasadas diretamente com os credores. Para isso, os responsáveis devem se cadastrar, de forma gratuita, e acessar a página onde estarão listados os credores participantes com os quais a empresa possui alguma conta em aberto – desde que esteja na base de dados da Serasa.

Ao clicar no nome do credor serão apresentadas as pendências financeira e, caso haja credores participantes, os canais de atendimento disponíveis para efetuar a renegociação. Segundo o Serasa, a ferramente já conta com cerca de 2.700 credores de diversos portes e segmentos.

