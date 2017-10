Sereia que inspirou Ritinha desabafa: ‘Fui desrespeitada’

Mirella Ferraz, a sereia profissional que inspirou a Ritinha de A Força do Querer, fez um longo desabafo em suas redes sociais sobre a personagem de Isis Valverde, Gloria Perez, a autora da novela e a Globo nesta quarta-feira. Mirella afirma ter se sentido traída pela produção do folhetim e pela autora. “A Gloria Perez, inclusive, me fez inúmeras promessas que no final não cumpriu, como a de me recompensar por tanto trabalho e ajuda (de graça!) e por servir de inspiração pra essa personagem”, escreveu.

A sereia diz que gravou diversos áudios contando sua história a Gloria. “Todo esse trabalho foi em vão, porque o que foi visto foi um desrespeito comigo, com a minha história. (…) A personagem não foi nada do que estava proposto e acabou virando uma menina chata, egoísta, rasa, sem nada na cabeça, que não se importa nem com a própria mãe, que só engana de forma infantil e traiçoeira. E o pior, como foi largamente divulgado que ela seria inspirada em mim, ficou como se eu fosse tudo isso. Essa psicopata!”

Mirella afirma que só foi remunerada pela produção da novela quando foi para o Rio de Janeiro treinar Isis. Ela relata que também não gostou do comportamento da atriz. “Isis tentava me boicotar de todas as formas. Dizia que não ia tirar foto comigo e não queria que eu postasse as que eu tirava com meu celular, porque, nas palavras dela: ‘Você não tem que aparecer, eu que tenho que ser A Sereia!’”.

“Resumindo: a TV é uma fábrica de ilusões, feita por relacionamentos fakes, pessoas sem um pingo de caráter e por tentativas de puxada de tapete. E esse ambiente definitivamente não é para mim”, continuou. “Para mim, desde que a personagem foi desvirtuada não me importava mais. No final das contas, talvez tanta coisa ruim que me fizeram foi até bom! Porque me fez me afastar desse círculo podre.”

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...