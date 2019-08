Sergio Moro autoriza intervenção penitenciária por 30 dias no Pará

(foto:Bruno Cecim / Agência Pará)- Moro vai enviar força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no Pará por 30 dias

Medida se dá devido ao massacre ocorrido na segunda-feira (29), no Centro de Recuperação Regional de Altamira

O ministro da Justiça Sérgio Moro anunciou, nesta terça-feira, 30, o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no Pará por 30 dias, em razão da chacina ocorrida na manhã desta segunda-feira, 29, no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRAlt), no sudeste do Estado, que causou ao menos 58 mortos.

Leia mais: Sobe para 58 numero de detentos mortos em Altamira Em uma rede social, Moro afirmou que a medida foi tomada após o pedido do governador Helder Barbalho (MDB), e que possui o objetivo de auxiliar na construção de melhoras estruturais penitenciárias. “Há ainda presídios naquele Estado que serão brevemente finalizados, melhorando o cenário. Vamos ajudar”, prometeu o ministro. A força-tarefa, que contará com o apoio logístico dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Estado, atuará em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. O número de profissionais disponibilizados vai atender ao planejamento dos órgãos envolvidos na operação, no entanto, por segurança, o Ministério da Justiça explica que não serão informados detalhes sobre o efetivo. Por:Redação Integrada de O Liberal com informações da Folha

30.07.19 18h45

