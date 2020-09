Série C: Remo e Paysandu chegam desfalcados para o clássico Re-Pa, no próximo sábado

Remo e Paysandu chegam desfalcados para o jogo de sábado (3) (Foto:Akira Onuma / O Liberal)

Remo e Paysandu chegam para o Re-Pa do próximo sábado (3), às 19h, no Mangueirão, com desfalques em suas equipes titulares. Ambas as equipes chegam mais aliviadas, após viverem um período conturbado. Agora, bicolores e azulinos precisam superar as ausências em suas equipes para darem sequência ao momento.

REMO

Ausência de destaque no setor de maior carência: o ataque

A vitória do Remo por 1 a 0 sobre o Manaus não trouxe apenas notícias positivas ao técnico Paulo Bonamigo. O atacante Tcharlles recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico. Para substituí-lo no ataque, o treinador azulino conta apenas com Gustavo Ermel, que parte como favorito à vaga, e Wallace, autor do gol da vitória. Caso seja regularizado até sexta-feira (2), o atacante recém-contratado João Diogo pode virar opção.

Outra ausência é do jovem lateral-esquerdo Ronald, que ficará mais dois meses de baixa, devido à fratura na clavícula esquerda. O volante Djalma iniciou a fase de transição nesta segunda-feira (28) e pode estar disponível para o jogo. O lateral-direito Everton Castro inicia a transição na quinta-feira (1°) e tem menos chances de ser relacionado.

PAYSANDU

Problemas na linha defensiva continuam na Curuzu…

No último sábado (26), o Paysandu buscou o empate contra o Botafogo-PB, fora de casa, em 1 a 1, com um a menos. O zagueiro Micael foi expulso ainda no primeiro tempo e desfalca a linha defensiva bicolor. Wesley Matos deve ser o titular ao lado de Perema e Lucão, contratado do Castanhal para a equipe sub-23, pode ficar no banco.

Outro nome importante do time que não joga no Re-Pa é Anderson Uchôa, que levou o terceiro cartão amarelo. O técnico Matheus Costa tem como opções para a posição: Serginho, Alan Calbergue e o jovem Yure. PH e Wellington Reis, que também poderiam jogar na ausência de Uchôa, são dúvidas. Por outro lado, o artilheiro do time, o atacante Nicolas, retorna após suspensão.

