Série de homicídios deixa quatro mortos em Redenção, no PA, após assassinato de policial em tiroteio

As informações preliminares da polícia local de Redenção apontam que o primeiro caso ocorreu na madrugada, quando duas pessoas foram mortas por volta das 5h em uma casa na rua Joaquim Nabuco, no bairro Aripuanã. As vítimas foram identificadas pela Polícia como Rodrigo Almeida de Souza e Jonas da Silva Santos.

A Polícia Civil se negou a dar informações sobre as mortes, mas disse que investiga o caso e que equipes da Divisão de Homicídios, de Belém, e da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (Core) foram deslocadas para reforçar o policiamento no município.

