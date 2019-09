Seripa I investiga a queda de avião de pequeno porte em Itaituba, no PA

Avião de pequeno porte cai em região de garimpo em Itaituba, no PA (Foto:Reprodução/Giro Portal)

O acidente ocorreu nesta quarta-feira (4) e deixou passageiros feridos.

O Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronaúticos (Seripa I) está apurando a queda de um avião de pequeno porte nesta quarta-feira (4), em Itaituba, sudeste do Pará.

A aeronave do modelo PT-IUK transportava três passageiros, além do piloto, e embicou no momento do pouso. De acordo com testemunhas, o avião é de propriedade de um empresário da região. Todos os passageiros foram resgatados e levados para o Hospital Municipal de Itaituba.

A Seripa I está realizando uma coleta de dados, a partir da análise de partes da aeronave, fotografias da cena, reunião de relatos de testemunhas e documentos.

A investigação tem como objetivo identificar as causas do acidente e prevenir que outros com as mesmas características ocorram.

