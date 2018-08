Seripa investiga falha em avião que transportava irmão de ministro e pousou em MT

O Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Seripa VI) está apurando causa dos problemas em uma aeronave de pequeno porte que transportava Luciano Lewandvski, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandovski, e quebrou o trem de pouso ao aterrissar no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Não houve registro de feridos.

De acordo com as informações preliminares, a aeronave saiu de Santo Antônio do Leverger e seguiria para as cidades de Juína, Comodoro, Rondônia e Vilhena (RO), regiões em que a família Lewandovki possui propriedades.

O caso foi registrado na sexta-feira à noite. A viagem foi interrompida logo após o trem de pouso quebrar no aeroporto.

