Seripa investiga queda de avião que matou cinco pessoas

Uma equipe do Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) segue na manhã desta segunda-feira (23) para o município de Itaituba, sudoeste paraense, para investigar a queda de um avião na tarde de ontem (22) no município. Cinco pessoas morreram no acidente, sendo quatro passageiros e o piloto da aeronave. Os corpos foram liberados pelo Centro de Perícias de Altamira e já foram identificados como: Diego Alvez Rezende (piloto), Weverton Marinho Pereira (co-piloto), Josenilde Silva Oliveira, Rosalina Metilde Werlang e Roberlania Dantas Marinho.

De acordo com o sargento Frota do 7º Grupamento Bombeiro Militar de Itaituba, os quatro passageiros e o piloto morreram na colisão. As causas do acidente ainda serão investigadas pelo Seripa. Uma equipe do corpo de bombeiros esteve no local e fez a retirada dos corpos, que foram arremessados da aeronave e caíram em uma área residencial. O avião ficou totalmente destruído. Segundo informações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) o avião estava com documentação em dia.

Só neste mês, outro acidente envolvendo aeronaves aconteceu no município há 11 dias. No dia 11 de outubro, um avião monomotor caiu em um garimpo nas proximidades da cidade. A aeronave transportava apenas duas pessoas. O piloto não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local. O passageiro foi socorrido.

