Serra e Freire vão a Cuba para representar Brasil em funeral de Fidel

Foto – Cubanos fazem fila para homenagear Fidel – CARLOS BARRIA / REUTERSHAVANA – O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, chegarão nesta terça em Havana para representar o Brasil no funeral do ex-líder Fidel Castro, morto aos 90 anos na sexta-feira.

Ambos os ministros devem participar de uma cerimônia marcada para as 19h (hora local) do mesmo dia, 22h de Brasília.

Brasil e Cuba têm uma relação que vem se intensificando. Há pouco mais de um mês, os países assinaram a renovação do programa Mais Médicos, que envia 11.300 profissionais de saúde cubanos a cidades brasileiras.

Já a gigante brasileira do mercado de cigarros Souza Cruz anunciou uma fábrica com investimento de US$ 123 milhões no porto de Mariel, construído com capital brasileiro.

