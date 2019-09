Serraria irregular é destruída no Acará, no PA; dois são presos por corte ilegal de madeira

Polícia destrói serraria ilegal no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

A operação contou com policiais da Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema), para combate ao desmatamento no interior do Pará.

Uma operação da Polícia Civil destruiu uma serraria em condições irregulares na zona de Acará, no nordeste do estado, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (11). Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento na atividade ilegal.

A serraria foi encontrada na comunidade São Lourenço, no Sítio Bocatinga, situado na Gleba Araxiteua, região do Baixo Acará, após denúncias sobre corte ilegal de madeira.

Foi encontrado um barraco de lonas, com diversas árvores cortadas, seguido de uma serraria improvisada, com uma serra circular e um motor gerador. A propriedade está sendo alvo de conflitos na região, segundo as investigações.

Os dois presos devem responder por corte de madeira ilegal previsto pela Lei de Crimes Ambientais. A pena é de prisão de um a dois anos.

