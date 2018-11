Serrarias são multadas após fiscalização do Ibama no sudeste do Pará

A operação foi realizada Ourilândia e Tucumã, no sudeste do Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) realizou na manhã desta quarta-feira (21) uma fiscalização nos munícipios de Ourilândia e Tucumã, no sudeste do Pará. A operação foi realizada depois de denuncias da Funai de que serrarias estariam beneficiando madeira de terras indígenas acobertadas por créditos florestais indevidos.

A fiscalização teve apoio da Policia Federal e da Funai. Foram encontrados estoques que deveriam ser de projetos de manejo pré- aprovados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas que na verdade seriam provenientes de terras indígenas da região. As serrarias foram multadas e a madeira apreendida.

