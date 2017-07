Serrarias são punidas após ataque ao Ibama

Ruralistas protestam há 3 dias na região contra veto à MP que reduziria área de proteção

Desde o último fim de semana, todas as serrarias da região de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foram bloqueadas no sistema do Documento de Origem Florestal (DOF) por determinação da presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Suely Araújo, após um atentando na madrugada de sexta-feira (7) contra uma carreta que transportava caminhonetes destinadas ao Instituto em Cachoeira da Serra, distrito de Altamira (PA), perto da divisa com Mato Grosso. Oito viaturas do órgão ambiental foram queimadas.

Os veículos seriam entregues na gerência-executiva do Ibama em Santarém para renovação da frota nas bases da BR-163. Segundo o diretor de Proteção Ambiental, Luciano Evaristo, “foi um atentado contra ação legítima do Estado brasileiro”. Equipes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para apurar os responsáveis pelo crime e reforçar a segurança no eixo da BR-163 (Cuiabá-Santarém).

Segundo a nota, assinada pela presidente do Ibama e divulgada ainda na manhã de sábado, a medida visa “garantir a ordem e assegurar a atuação dos agentes de fiscalização ambiental na região”. O comunicado também afirmou que existem mensagens e áudios de pessoas que teriam incitado a destruição de veículos e helicópteros usados para fiscalizar a região. A região tem um longo histórico de conflitos agrários e territoriais envolvendo madeireiros, garimpeiros, indígenas, ambientalistas e agentes de Estado. Com a criação e veto da Medida Provisória 756, que reduziria o tamanho da Floresta Nacional do Jamanxim, a tensão voltou a crescer.

Produtores rurais fizeram manifestações contra o veto, que foi celebrado por ambientalistas. Na terça-feira passada (4) eles fecharam a BR-163, no trecho da Serra do Cachimbo, que corta o distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira. Nos dias seguintes novos bloqueios de 24 horas na rodovia foram realizados no Quilômetro Mil, em Moraes de Almeida, Caracol e por último no entroncamento entre Itaituba e Santarém.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...