Sertanejo é esfaqueado três vezes durante assalto

O cantor sertanejo Ronnan Medeiros, da dupla Ronnan e Raphael, foi esfaqueado três vezes nas costas durante um assalto à casa dele, em Jacupiranga (SP), na madrugada deste domingo (8).

Segundo um amigo da vítima, o cantor chegava em casa com a esposa quando se deparou com dois assaltantes encapuzados.

A esposa de Ronnan teria pedido para os criminosos saírem da casa. Porém, nesse momento, os bandidos atacaram o casal e ainda deram três facadas nas costas do cantor.

O casal ainda ficou com as mãos e pés amarrados e amordaçados no chão.

Ronnan foi encaminhado para o Hospital Regional Vale do Ribeira e o estado de saúde dele é considerado grave.

