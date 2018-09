Sertanejo que teria golpeado homem com facão durante show se apresenta à polícia em MT

Léo Henrique — Foto: Instagram/Reprodução – Sertanejo que teria golpeado homem com facão durante show se apresenta à polícia e deve ser liberado em MT

O cantor sertanejo Léo Henrique, de 27 anos, suspeito de ter golpeado um homem durante um show em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, se apresentou espontaneamente nesta terça-feira (25) à Polícia Civil, e deve ser liberado nas próximas horas.

O sertanejo é suspeito de ter atacado Sandro Mendes Figueiredo, de 31 anos, com um golpe de facão na cabeça, sob a justificativa de que a vítima estava dando em cima da esposa de Léo.

A suposta confissão foi feita por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, onde Léo diz que estava cantando quando viu a vítima assediando a mulher dele.

Em conversa pelo aplicativo WhatsApp, Léo diz que foi ao carro e pegou o facão — Foto: Reprodução

“Ele me empurrou… foi a hora que eu fui no carro. Se ele não tivesse saído para fora, não tinha acontecido porque eu não ia entrar lá dentro com o facão”, diz trecho da conversa.

Léo fugiu do local logo após a tentativa de homicídio e esperou o prazo de flagrante, que é de 48 horas, para se apresentar à polícia.

As investigações vão ser conduzidas pelo delegado Daniel Nery, que vai ouvir o suspeito ainda na noite desta terça-feira.

A direção do hospital disse ao G1 que Sandro está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ele passou por cirurgia e teve uma parte do crânio retirada depois que os médicos encontraram um inchaço no cérebro dele.

Sandro teve perda de parte da massa encefálica. Ainda conforme a direção do hospital, Sandro está sedado com ventilação mecânica.

Testemunhas chamaram a Polícia Militar depois que uma pessoa foi ferida por golpes de facão na cabeça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou Sandro até o Hospital São Lucas.

Os policiais encontraram o facão na frente do estabelecimento. Testemunhas afirmaram que Sandro foi atacado na cabeça pelo cantor Léo, que se apresentou com Leandro na casa de show.

A polícia teve acesso a mensagens que o cantor mandou para uma testemunha. Na conversa, Léo confessa que estava cantando no palco quando percebeu que Sandro teria assediado a mulher dele, que assistia ao show.

O cantor afirma que chegou a pedir para que a vítima parasse de assediar a mulher dele.

O suspeito ainda detalhou que foi empurrado pela vítima e que, depois disso, decidiu ir até o carro e buscar o facão. Sandro, na versão do cantor, teria ido encontrá-lo na frente da boate, onde foi esfaqueado na cabeça.

Um áudio de uma testemunha também foi entregue para a polícia, onde confirma que o cantor atacou o cliente.

Ainda conforme a Polícia Civil, Sandro continua internado nesta segunda-feira (24). Ele passou por cirurgia e teve uma parte do crânio retirada depois que os médicos encontraram um inchaço no cérebro dele.

Por:Flavia Borges/G1MT

