Servidor da Prefeitura de São Félix do Xingu desapare ao cair de moto aquática em rio. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Servidor da prefeitura de São Félix do Xingu, no PA, desaparece ao cair de moto aquática no rio Xingu

O Corpo de Bombeiros iniciou buscas na região na tarde desta segunda.

O engenheiro Lincoln Melo, de 33 anos, servidor da Prefeitura de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, desapareceu desde o último domingo (9) ao cair de uma moto aquática no rio Xingu. O Corpo de Bombeiros iniciou buscas na região na tarde desta segunda.

Em nota, os Bombeiros informaram que uma equipe faz levantamentos preliminares e buscas de superfície, com apoio de mergulhadores de Marabá.

Até então, o engenheiro ainda não foi encontrado. Segundo informações da Polícia Civil local, ele estava com uma amiga, que já prestou depoimentos sobre o acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia do município e que amigos e familiares já estão sendo ouvidos em depoimento.

Polícia Civil investiga desaparecimento de servidor da Prefeitura de São Félix do Xingu. — Foto: Wesley Costa

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...