Servidor do Detran preso por estupro será afastado

O servidor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) preso em flagrante por tentativa de estupro contra uma crinaça de seis anos, no município de Cametá, no nordeste paraense, deverá ser afastado das atividades.

A informação foi divulgada pelo próprio Detran, nesta segunda-feira (26). Por nota, o órgão afirmou que “já está sendo providenciado o afastamento do servidor João Batista Figueiredo Veiga”. Uma comissão de sindicância também será aberta no Detran para investigar o caso internamente, além do inquérito policial.

No texto, o Detran ainda afirma que “todos os processos administrativos que o caso requer serão tomados” e que o Detran lamenta “profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a família da vítima”.

João foi preso na madrugada de domingo (26). Ele havia saído para beber com amigos em uma vila de casa, quando desapareceu. Ele foi encontrado embriagado dentro de um quarto, já com a criança vítima do crime. Ele tentou fugir das testemunhas, que tentaram agredir o servidor, e se entregou aos policiais que foram atender a ocorrência.

