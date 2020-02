Servidor público da prefeitura de Tucuruí é executado

(Foto:Reprodução) – O servidor da Prefeitura Municipal de Tucuruí, Patrick Sousa Timóteo, foi assassinado por volta das 17 horas desta quarta-feira (26), quando se encontrava em um lava-jato na sede do município.

A informação foi dada por policiais que atuam naquela cidade. De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar, no final da tarde, dois homens em uma moto Titan vermelha chegaram ao lava-jato conhecido como “Mosca”. No local, a dupla passou a efetuar disparos contra Patrick. O servidor público também estava de posse de uma arma de fogo e ainda tentou reagir ao cerco.

Patrick foi atingido e caiu na valeta da rampa em que são lavados os veículos. Segundo o relato dos policiais, após a vítima cair no solo, os dois homens pularam na vala e efetuaram um disparo na cabeça do rapaz. Em seguida, a dupla de criminosos pegou a arma da vítima e fugiu do local do crime. A Polícia Civil registrou o caso e busca informações sobre os autores do assassinato. Há informações de que já houve três tentativas de homicídio contra Patrick no município.

Pesar

Ainda nesta quarta-feira (26), a Prefeitura Municipal de Tucuruí se manifestou acerca da morte de Patrick Timóteo. Em Nota divulgada nas redes sociais: “A Prefeitura Municipal de Tucuruí lamenta profundamente a morte do servidor municipal Patrik Timoteo, de 35 anos, ocorrida, nesta quarta-feira, 26. A morte deixa familiares, amigos e parceiros de trabalho enlutados. Rogamos preces ao Pai Celestial para que conforte a todos e dê-lhes força neste momento difícil”.

