Servidor público de Guarantã do Norte (MT) morre em acidente no Mato Grosso do Sul

(fotos: Cassilândia News/reprodução) – O acidente aconteceu, esta manhã, na BR-158, entre os municípios de Paranaíba e Cassilândia, no Mato Grosso do Sul. Nélio Novaes Souza, 65 anos, morreu no local. Ele era técnico da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e morava em Guarantã do Norte (252 quilômetros de Sinop).

A vítima estava em um Toyota Corolla cinza, com placas de Guarantã do Norte, que colidiu com uma carreta Scania vermelha, que seguia na direção contrária. O acidente aconteceu no quilômetro 38 da rodovia federal, nas proximidades de um trevo que dá acesso ao município goiano de Lagoa Santa.

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para iniciar as investigações sobre as causas da colisão. Uma investigadora de Paranaíba informou, ao Só Notícias, que conversou com o motorista da carreta, que não ficou ferido.

“Ele observou que a vítima estava em um Corolla e freou bruscamente. Tinha um carro branco na frente e o motorista supôs que (Nélio) freou para não bater neste carro, quando caiu no acostamento e bateu na carreta”.

Além de Nélio, também estavam no veículo a esposa (idade não informada) e o filho dele, de 25 anos. Eles tiveram apenas escoriações. A investigadora deu detalhes da conversa que teve com a mulher de Novaes no local.

“Ela falou que o carro branco ultrapassou. Nem eles, nem as pessoas que estavam neste carro viram que havia uma carreta na frente. Quando o marido dela visualizou, freou porque não iria dar tempo de o carro fazer a ultrapassagem. Aí quando freou para dar espaço para este carro entrar, perdeu o controle e colidiu com a carreta”.

O corpo de Nélio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Um familiar informou, ao Só Notícias, que o corpo dele será velado em Barbosa (SP) e sepultado em Penápolis (SP). A data e horário ainda não foram definidos.

(Atualizada às 7h58, em 7/01)

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: Cassilândia News/reprodução)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...