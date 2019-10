Servidor público pode ser demitido se não passar em avaliação, prevê projeto

Projeto de reforma administrativa será enviado ao Congresso (Foto:Reprodução/EBC)

Técnicos do Ministério da Economia elaboram proposta que muda estabilidade

Ministério da Economia finaliza projeto que prevê demissão de servidor público reprovado em avaliação manual. Isso seria possível com a mudança no regime de trabalho desses profissionais. A possível nova regra toca na estabilidade do funcionalismo, prevendo até demissão. A medida só valeria para novos concursados, se o projeto for aprovado pelo Congresso.

O regime em vigor prevê diversos itens relacionados a desempenho na folha de pagamento do governo federal, influenciando em até 40% nas gratificações a partir do desempenho. De 405 benefícios, 167 são relacionados à produtividade, segundo relatório do Banco Mundial divulgado nessa quarta-feira (9).

Porém, a ideia dos técnicos da Economia é chegar a uma proposta com critérios mais rígidos para medir a atuação dos servidores. A proposta do governo mexeria em regra prevista na Constituição, mas que nunca foi regulamentada.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...