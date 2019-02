Servidores da Educação fazem manifestação em Aveiro para cobrar salários atrasados

Profissionais da Educação fazem manifestação para cobrar salários atrasados em Aveiro — Foto: Sintepp/Divulgação

A Prefeitura da cidade prometeu aos trabalhadores pagar dois dos três meses de salários atrasados e metade do décimo.

Servidores da Educação do município de Aveiro, no oeste do Pará, realizaram, na manhã desta quinta-feira (31), uma manifestação para cobrar pagamento de salários que já somam três meses de atraso. Os profissionais foram recebidos pelo chefe de gabinete. Ele informou que o prefeito não poderia atendê-los, mas prometeu que a Prefeitura realizará o pagamento equivalente aos meses de novembro e dezembro de 2018, e uma parte do décimo terceiro salário.

De acordo com a coordenadora geral do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Pará (Sintepp) em Aveiro, Núbia Lima, a manifestação durou cerca de duas horas e meia. Ainda segundo ela, estiveram presentes aproximadamente 80 profissionais, incluindo professores e servidores de apoio, área administrativa e pedagogos.

Os profissionais da educação decidiram paralisar as atividades logo no início do ano letivo, em protesto pelo atraso no pagamento, durante uma assembleia geral realizada no dia 26 de janeiro. O início do ano letivo de 2019 marcado para 11 de fevereiro está ameaçado. De acordo com o Sintepp, os profissionais iniciarão os trabalhos somente quando a prefeitura regularizar os pagamentos.

“Eles prometeram pagar dois meses e uma parte do décimo de 2018, ficando a outra metade do décimo, as férias e o mês de janeiro. […] Enquanto não for quitado tudo, não vamos iniciar”, afirmou Núbia Lima.

Fonte:Por Jéssica Luz, G1 Santarém — PA

