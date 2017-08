Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente participaram de capacitação

Com o objetivo de capacitar a equipe para que desempenhe ainda melhor seu papel, 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente participaram do “Treinamento e Desenvolvimento da Gestão Ambiental Municipal”, que abordou temas nas áreas de Licenciamento Ambiental, Fiscalização Ambiental, Cadastro Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental, Educação Ambiental e Legislação Ambiental, o treinamento aconteceu dos dias 22 à 24 no município de Belém-PA no auditório da IDEFLOR.

Atendendo a uma solicitação da SEMMA/NP a SEMAS/PA para treinamento dos fiscais ambientais e outros técnicos, Novo Progresso foi incluso na programação junto com outros municípios.

O treinamento teve a carga horária de 25 horas e também contou com a presença de servidores dos seguintes municípios: Brasil Novo, Castanhal, Novo Repartimento, Paraupebas, São Félix do Xingu, Tailândia, Uruará, Tucurui e Rio Maria.

Como forma de contribuir para o fortalecimento das estruturas de gestão ambiental dos municípios do Pará, a SEMAS vem disponibilizando essas capacitações aos servidores municipais, conforme as solicitações das secretarias.

Para o secretário Juliano Simionato, as capacitações são formas de trazer até o município o conhecimento necessário para o desenvolvimento das ações ambientais. Segundo o secretário, sempre vem cobrando da SEMAS cursos de capacitação dos servidores da secretária, que tem como objetivo qualificar ainda mais os agentes públicos e melhorando o atendimento a população de Novo Progresso.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: SEMMA/NP

Curtir isso: Curtir Carregando...