Servidores da Sema paralisam atividades por cinco dias

Os servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) decidiram em assembleia geral, realizada ontem, que vão fazer uma paralisação de cinco dias como forma de protesto pelo descumprimento do compromisso do vice-governador e titular da pasta, Carlos Fávaro, em solucionar a defasagem salarial dos profissionais. O manifesto terá início no dia 5 deste mês e término no dia 9. A categoria promete parar 100% dos serviços.

“O vice-governador assumiu conosco compromissos de realinhamento salarial da carreira com as demais consideradas por ele como de atribuições assemelhadas (Empaer, Intermat e Indea). Hoje a tabela de subsídios dos profissionais de Meio Ambiente é uma das piores do Estado. Continuando a situação atual, em maio de 2017, um técnico de nível médio do Intermat e da Empaer irá receber no final de carreira mais que um analista de meio ambiente de nível superior da Sema. O governo se posicionou contrário a concessão de uma verba indenizatória aos profissionais de meio ambiente, que seria uma forma de compensar esta defasagem já que devido ao estouro dos limites da LRF, a gestão alega não poderá conceder o realinhamento e ainda fomos pegos de surpresa com esse decreto que impede qualquer apresentação de proposta que tenha como finalidade a revisão de planos de cargos e salários”, afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Sintema-MT), Gilcélio Lima.

“Queremos que o governo trate a nossa categoria com respeito e entenda que queremos uma garantia de realinhamento salarial e uma forma de compensar as perdas que já sofremos até o presente momento”, explica o presidente.

Fonte: Redação Só Notícias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...