Servidores da SEMMA-NP participam de capacitação

Com o objetivo de capacitar a equipe para que desempenhe ainda melhor seu papel, técnicos ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão participando do curso sobre o “LAR” (licenciamento ambiental de atividades Rurais), que acontece no município de Itaituba na sede da SEMMA. A capacitação acontecerá em duas etapas, nesta primeira dos dias (22 a 26/05) com aulas teóricas e na segunda etapa que acontece no mês junho será as aulas práticas, o curso está sendo ministrado pelo PMV – Programa Municípios Verdes.

O curso tem como objetivo repassar conhecimento técnico estabelecidos para o Licenciamento Ambiental Rural, para atuar nas atividades de criação de bovinos, caprinos; agricultura (cultura de ciclos longos e curtos), suinocultura, avicultura entre outras atividades.

Segundo o secretário Juliano Simionato, os técnicos estão se capacitando para que no segundo semestre deste ano, possam atender a demanda dos licenciamentos de atividades rurais do município.

A secretaria deve receber o SIGAM – Sistema Integrado de Gestão Ambiental, aonde o empreendedor poderá fazer o acompanhamento do seu processo on-line, sendo assim outros funcionários da secretaria farão o curso para aprender o passo a passo do sistema. Também serão capacitados técnicos ambientais sobre o CAR, aonde o mesmo será validado pelo município.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: SEMMA-NP

