Servidores de Óbidos reclamam de salários atrasados há quatro meses

Servidores de várias secretarias do município de Óbidos, no oeste paraense têm sofrido com os salários atrasados. De acordo com o Sindicato dos funcionários públicos, tem profissional que não recebe desde julho. Representantes de secretarias como: a de Infraestrutura, da educação, meio ambiente, cultura e outras realizaram assembleia na manhã desta sexta-feira (4) para definir possíveis paralisações.

Na quinta-feira (3), motoristas de caçambas coletoras de lixo e agentes de limpeza da Secretaria de Infraestrutura protestaram contra o atraso no pagamento. “Nós resolvemos parar os serviços porque já estamos há quatro meses sem receber, aí o prefeito veio e mandou demitir todos os 49 funcionários temporários da parte de limpeza. Estamos insatisfeitos com as atitudes dele”, afirmou o funcionário público, Josivaldo Bentes.

A paralisação dos servidores da limpeza refletiu negativamente na coleta de lixo no município. Moradores reclamam do lixo que está se acumulando em via pública e na frente das casas. “Além da falta de pagamento de salários, está ocorrendo descaso total da prefeitura. O carro de lixo não passa há uma semana. O Dia de Finados foi literalmente a luz de velas porque cortaram a energia. A prefeitura passou mais de uma semana sem energia, a limpeza dos cemitérios foi feita pelos familiares dos mortos. Agora os próprios moradores estão fazendo coleta pra retirar o lixo da rua”, ressaltou a represente dos servidores da educação, Cleise Serrazin.

De acordo com Cleise, os funcionários públicos chegaram a ficar 15 dias em greve na tentativa de pressionar a prefeitura a pagar os salários atrasados. Foram feitas várias manifestações, mas nenhuma solução foi adotada pela prefeitura.

O Sindicato está mobilizando todos os 900 associados para participarem de uma nova manifestação, prevista para segunda-feira (7), na qual devem ocupar a Câmara de Vereadores.

Nota prefeitura de Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos informou, por meio de nota, que tem buscado por meio da Procuradoria Jurídica, alternativas para conter as retenções de recursos federais (Receita Federal e INSS) para pagar débitos antigos do município.

No que diz respeito à manifestação de servidores quanto ao atraso de salário, as manifestações desde que sejam pacíficas são legais, a prefeitura é solidária aos servidores e lamenta profundamente a situação que o município vem enfrentando.

Em relação às demissões, em outubro, o gestor municipal acompanhado do secretário de planejamento, orçamento e finanças, procurador jurídico e assessoria de comunicação esteve reunido com o juiz da Comarca de Óbidos e com o Ministério Público do Estado. Na ocasião, foi apresentado o orçamento do município e a relação de servidores temporários. Durante a reunião foram discutidas as demissões, uma vez que o município não tem recursos próprios para pagar os temporários e segundo a lei de responsabilidade fiscal o gestor não pode deixar dívidas para a próxima gestão.

