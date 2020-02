(Foto:Ascom/Sindtran/PA)- Continuidade da greve foi decidida em assembleia nesta sexta-feira, 28. A principal reivindicação é a publicação da portaria de terceirização do serviço de vistoria veicular.

Servidores do Detran-PA decidem manter greve que já dura 40 dias Servidores do Detran-PA decidem manter greve que já dura 40 dias

Os servidores do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) decidiram, em assembleia nem sexta-feira (28), continuar a greve, que completa 40 dias. Segundo os trabalhadores, é a mais longa paralisação da categoria no estado.

A continuidade da greve foi aprovada por unanimidade em votação que se deu no acampamento da categoria em frente ao prédio sede do Detran-PA, na Avenida Augusto Montenegro.

“A manutenção da greve se deve ao fato do governo ainda não ter aberto uma efetiva negociação sobre a pauta apresentada pelos trabalhadores, apesar de uma comissão ter tido algumas reuniões na Casa Civil do Estado”, diz Élison Oliveira, diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Pará (Sindtran-PA).

Segundo os manifestantes, 80% dos serviços do órgão estão paralisados em todo o estado. A categoria fez uma manifestação em frente à sede do departamento, na avenida Augusto Montenegro.

A principal reivindicação dos trabalhadores é a publicação da portaria de terceirização do serviço de vistoria veicular. Também há outras reivindicações como reajuste da gratificação, revisão do plano de cargos, carreira e remuneração e a realização de concurso público.

Em nota, o Detran informou que a greve parcial dos servidores não afetou o funcionamento do órgão e que apenas o setor de vistoria está com atendimento reduzido. O Detran disse ainda que a portaria que estabelece critérios para o credenciamento de empresas terceirizadas para a realização de serviços específicos de vistoria é totalmente amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A portaria visa, de acordo com o Detran, atender a crescente demanda recorrente do aumento da frota de veícular e oferecer mais opções e comodidade ao usuário.

Por G1 PA — Belém

28/02/2020 21h03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...