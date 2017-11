Servidores do Detran/PA paralisam atividades nesta quarta

Trabalhadores reivindicam publicação de decreto de avaliação de desempenho para progressão de carreira.

Servidores do Departamento de Trânsito do Pará (Detran/PA) paralisam as atividades nesta quarta-feira (1º) para protestar contra o Governo do Estado, que não estaria cumprindo um acordo firmado na Justiça. O G1 solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e aguarda um posicionamento.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Detran (Sindtran), todos os servidores concursados que atuam na vistoria de veículos, exame e atendimento foram convidados a parar as atividades. Somente os trabalhadores terceirizados estariam em atividade.

O Sindtran reivindica a publicação de um decreto de avaliação de desempenho para que o servidor possa ter acesso à progressão conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) aprovado em 2014. “O PCCR entrou em vigor, mas o decreto de avaliação do servidor para ter a progressão não foi assinado pelo governador. A promessa era que até outubro seria publicado”, afirmou Carlos Guimarães, diretor do Sindtran.

Por G1 PA, Belém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...