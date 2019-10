Servidores do Estado já podem consultar contracheque da antecipação do 13°

Documento referente ao 13° está disponível juntamente com o contracheque do mês de setembro (Foto:Arquivo Agência Pará)

Para ter acesso ao documento, e só acessar o portal do servidor

Os servidores do Estado já podem consultar o contracheque do adiantamento da primeira parcela do 13° salário. O documento está disponível no Portal do Servidor. Para consultar o contracheque, basta acessar o item “serviços” e depois “contracheque”, e informar o número de matrícula e depois a senha para acessar o sistema. O documento referente ao 13° está disponível juntamente com o contracheque do mês de setembro, devendo ser selecionado, portanto, este mês como referência.

A antecipação da primeira parcela do 13° aos servidores do Estado foi anunciada pelo governador Helder Barbalho no dia 24 de setembro.

Calendário de pagamento

Dia 08 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis/ militares e inativos civis e pensões especiais/ Sead.

Dia 09 (quarta-feira) – Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Gabinete Vice-governadoria, Procuradoria Geral, Sedap, Sectet, Sead, Sefa, Seplan, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR, NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Iasep, Igeprev, Imprensa Oficial do Estado, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Santa Casa, Susipe, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Parápaz.

Dia 10 (quinta-feira) – Seduc (capital e interior).

Por:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...