Servidores do IBAMA são alvos de operação federal

O foco da operação são servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) suspeitos de repassar informações para madeireiras e outras pessoas fiscalizadas pela autarquia federal em troca de vantagens indevidas ou dinheiro em espécie. Os mandados de buscas estão sendo cumpridos em empresas suspeitas de pagar tais propinas. Ao todo, 60 policiais federais cumprem as ordens judiciais.

Na manhã desta terça-feira (31), a Polícia Federal deflagrou a Operação Concisor em Marabá, Parauapebas, Breu Branco, Canaã dos Carajás e Eldorado dos Carajás, cidades do sudeste do Pará. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão, 5 de busca e preensão e 6 conduções coercitivas, bem como ordens judiciais de afastamento de servidores da função pública.

You May Also Like