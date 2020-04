Servidores do Pará recebem a partir do dia 28 de abril

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O pagamento será encerrado na quinta-feira (30), com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Os primeiros a receber são os servidores do grupo dos inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Os servidores públicos da administração direta e indireta começam a receber os vencimentos relativos ao mês de abril a partir do próximo dia 28 (terça-feira), segundo o calendário divulgado pelo Governo do Estado, nesta terça-feira (14).

