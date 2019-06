SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ ENTRAM EM ESTADO DE GREVE

(Foto:Reprodução)-Em Assembleia Geral realizada na terça (25) os servidores da justiça paraense deliberaram entrar em estado de greve. A decisão foi tomada após reunião da Comissão de Negociação com a direção do Tribunal, que se recusa a conceder os 4,94% das perdas salariais decorrentes do período inflacionário de maio 2018 a abril 2019, reivindicado pela categoria.

A proposta da direção do TJPA de 2% de recomposição das perdas salariais e 4,94% do auxílio-alimentação, que segundo o Thiago Lacerda, presidente do Sindicato, corresponde a um valor próximo de R$ 50,00 (cinquenta reais), deixou os servidores inconformados, uma vez que as perdas salarias historicamente já acumulam 7,28% da Data-base de 2016, quando o período inflacionário acumulou 9,28% e o Tribunal concedeu reajuste de apenas 2%, nos mesmos moldes que se propõe a executar neste momento.

Ao deliberar entrar em estado de greve, os servidores rejeitaram a proposta do reajuste do auxílio-alimentação, priorizando a reivindicação da recomposição salarial em 4,94%. Ainda segundo o presidente do SINDJU, a recomposição das perdas salariais é um direito constitucional dos trabalhadores, que o Tribunal que deveria dar o exemplo para as demais instituições, vem se negando a cumprir, contribuindo para a perda de poder aquisitivo dos servidores, em detrimento das demais categorias, a exemplo, dos magistrados, que obtiveram reajuste de 16,38% em 2018.

O SINDJU reunirá ainda esta semana o Comando de Greve eleito durante a Assembleia, para planejar as atividades grevistas da categoria, que vão desde paralisações pontuais, passando por mobilizações em frente aos diversos fóruns e comarcas, até a paralisação completa das atividades, naquilo que caracteriza o estado de greve da categoria.

