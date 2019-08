Servidores públicos do Pará recebem a partir de terça-feira (27)

(Foto:Arquivo / Agência Pará)-Pagamento será encerrado no dia 30 para os funcionários da Seduc da capital e do interior

O Governo do Estado fará o pagamento dos salários do mês de agosto dos servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta, a partir da próxima terça-feira (27). Serão pagos primeiramente os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Administração (Sead). O pagamento será encerrado no dia 30 (sexta-feira) com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Confira o calendário de pagamento do mês de agosto de 2019:

Dia 27 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis/ militares e inativos civis e pensões especiais/ Sead.

Dia 28 (quarta-feira) – Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete Vice-governadoria, Procuradoria Geral, Sedap, Sectet, Sead, Sefa, Seplan, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC.

Dia 29 (quinta-feira) – Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Iasep, Igeprev, Imprensa Oficial do Estado, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Santa Casa, Susipe, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e PROPAZ.

Dia 30 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).

Por:Redação Integrada

