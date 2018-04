Servidores públicos estaduais entram em greve a partir da próxima quarta (2)

(Foto: Facebook/Sintepp)- Os servidores públicos estaduais do Pará decidiram hoje (26) que vão entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 2 de maio. A decisão foi feita durante assembleia geral unificada. A categoria reivindica 30% de reajuste salarial, uma vez que nos últimos três anos o valor ficou ‘congelado’, ocasionando em perda salarial.

*Governo Jatene perde ações na Justiça e professores ganham direito ao Piso

NEGOCIAÇÕES FALHAS

Em fevereiro desse ano, durante audiência com o governo Jatene, a categoria reivindicou 30% de reajuste salarial, mas foi respondida apenas com um reajuste rebaixado de 3%. Foi proposto também de equiparar o vale alimentação entre todos os servidores no valor de R$ 1.100,00, mas o governo rebateu com 0% de reajuste do abono.

“Demos um passo mais que importante para a garantia do pagamento do piso, uma vez que se mantendo a decisão, o Estado será obrigado a cumprir, não cumprindo o SINTEPP procederá tanto a execução de multa, quanto até mesmo a prisão do governador por descumprimento de determinação judicial, tendo a pela frente mais 10 dias para conclusão da manifestação do TJE”, diz o Sintepp em nota.

Entre os principais encaminhamentos da assembleia, foi aprovada greve unificada no serviço público estadual a partir do dia 2 de maio e a organização do calendário de lutas. Ainda esta semana o comando se reúne novamente para definir as estratégias de mobilização, expedição de carta à sociedade e próximos passos do movimento.

(Com informações do Sintepp)

