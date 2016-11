Servidores revoltados com demissões invadem prefeitura de Óbidos

Em protesto por salários atrasados, os servidores de várias secretarias do município de Óbidos, no Oeste paraense ocuparam na tarde de segunda-feira (14) a sede da Prefeitura. Eles dizem que só vão desocupar o prédio caso o prefeito Mário Henrique pague os salários a todos os profissionais.

Os manifestantes se concentraram no portão e funcionários foram impedidos de sair ou entrar no local. O Prefeito teve de sair em uma viatura da Polícia, segundo informou à nossa reportagem a represente dos servidores da educação, Cleise Serrazin.

Além de cobrarem o pagamento de salários atrasados, os servidores protestam ainda o resultado da votação que pede o afastamento do gestor municipal e que foi encabeçado pelo próprio Sindicato.

Pela manhã, os servidores acompanharam a votação em sessão no plenário da Câmara. Dos doze vereadores, nove compareceram. Destes, sete votaram a favor da permanência do prefeito Mário Henrique, um foi contra o afastamento e um não votou.

A mobilização na sede da Prefeitura reúne pelo menos 50 pessoas. Eles devem se revezar e ficar no local.

SALÁRIOS ATRASADOS: Há pelo menos quatro meses os servidores têm sofrido com os salários atrasados e estão insatisfeitos com a atual gestão do Município. De acordo com o Sindicato dos Funcionários Públicos, tem profissional que não recebe desde julho. No início de novembro, houve protesto por motoristas de caçambas de lixo e agentes de limpeza.

O Sindicato dos Servidores possui 900 associados. De acordo com Cleise Serrazin, os funcionários públicos chegaram a ficar 15 dias em greve na tentativa de pressionar a Prefeitura a pagar os salários atrasados. Segundo ela, foram feitas várias manifestações na cidade, mas nenhuma solução foi adotada pela Prefeitura.

Fonte: RG 15/O Impacto e G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...